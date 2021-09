Da Belgrado a Belgrado: un'estate italiana che non tornerà mai più

Da Belgrado a Belgrado: il racconto di un'estate italiana che si è già consegnata alla leggenda.

Sarà questo il primo 'capitolo' di Storie di Sport, la nuova trasmissione sul canale Twitch di Interdipendenza (potete trovarlo qui e sempre qui potete iscrivervi). L'appuntamento è per domenica 12 settembre alle ore 21:30. Il direttore, Matteo Gardelli, e il cronista Marco Ciogli ripercorreranno le tappe di questi 60 indimenticabili giorni per il nostro Paese: dalla vittoria dell'Italbasket contro la Serbia, che dopo 17 anni è valsa l'accesso alle Olimpiadi, fino al successo continentale, sempre a Belgrado, dell'Italvolley. In mezzo le tappe segnate da Matteo Berrettini - primo italiano a centrare la finale di Wimbledon in 144 anni di vita del torneo più prestigioso al mondo di tennis - e dalla nazionale di Roberto Mancini che, allo stadio dell'Impero, ha conquistato il titolo europeo contro l'Inghilterra. E poi, appunto, le Olimpiadi con le loro storie che, già da ora, potrebbero essere protagoniste di un romanzo: la vittoria dei 100 metri di Marcel Jacbos, l'oro di Gianmarco Tamberi e quello della 4x100 maschile o i due record del mondo siglati Pippo Ganna nello spazio di (neanche) 24 ore nel ciclismo su pista. E ancora: Gregorio Paltrinieri che va oltre ogni legge della Scienza e dello Sport e, da ottobre, sarà anche 'protagonista' delle lezioni all'università.

Il secondo appuntamento di Storie di Sport è già fissato per giovedì 16 settembre: partirà il viaggio fra le squadre che hanno segnato la storia della Champions League. La prima sarà il Manchester United: da quello di George Best e Matt Busby che 'stravolse' le gerarchie del 1968 - anno tutt'altro che insignificante anche nella vita quotidiana - fino all'attuale squadra di Ole Gunnar Solskjær. Il filo conduttore? Ovviamente la mitologica maglia numero 7 che, recentemente, è tornata sulle spalle di Cristiano Ronaldo.

