Da Aguero fino ad un nerazzurro. I migliori colpi della sessione (finora)

La sessione di calciomercato estiva è iniziata appena da 12 giorni, e già si è registrato qualche colpo di spessore nel panorama europeo. Il meglio con ogni probabilità verrà in seguito, visto che ora l'attenzione è stata catturata quasi completamente da Euro 2020. E chissà che non sarà stata proprio la competizione continentale a far si che qualche club si fiondi sui gioielli che si sono messi in mostra. Fino a questo momento la regina del calciomercato è senza dubbio il Paris Saint Germain. La società parigina si è assicurata diversi parametri zero di lusso. Da Wjnaldum a Donnarumma, passando per Sergio Ramos. Ma non solo colpi a zero. Leonardo, a seguito di un lungo corteggiamento, ha anche strappato Hakimi all'Inter.

E se si parla di svincolati d'eccellenza non si può non menzionare il Barcellona. Sergio Aguero, Depay, Eric Garcia ed Emerson Royal rimpolperanno le fila dei blaugrana in vista della prossima stagione. Il Real Madrid invece per ora ha risposto solamente con Alaba, anche lui arrivato dopo la scadenza del suo contratto con il Bayern Monaco (che siè consoloto con Upamecano). Diverso invece il lavoro dei cugini guidati da Simeone. De Paul dall'Udinese per 35 milioni di euro è uno degli acquisti più cari finora.

E tra questi ce ne è anche uno messo a segno dal Milan, che ha sborsato 29 milioni di euro per Tomori. Anche il Liverpool si è dato da fare, prendendo a 40 milioni Konaté dal Lipsia. In serie A al momento tutto sembra tacere. L'acquisto di Calhanoglu, il ritorno di Felipe Anderson ed il trasferimento di Musso all'Atalanta (oltre il citato acquisto del Milan) sono per ora gli unici acuti di una sessione che potrebbe svegliarsi da un momento all'altro.