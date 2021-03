D'Ambrosio sta bene: "Lo abbiamo rinchiuso nella stanza più lontana"

Danilo D'Ambrosio è risultato positivo al Covid-19, dopo che il calciatore nerazzurro aveva avvertito un malessere durante la trasferta di Torino. Il difensore dell'Inter è ora i isolamento nella propria abitazione.

La compagna di D'Ambrosio, Enza De Cristofaro, ha ringraziato e rassicurato i tifosi tramite le sue storie Instagram: "Stiamo tutti bene. L'unico positivo lo abbiamo rinchiuso nella stanza più lontana che c’è! Ma come vedete...sta bene".

Lo stesso calciatore è poi intervenuto, sempre su Instagram, tranquillizzando tutti: "Grazie mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo un po' di febbre e stanchezza. Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane. Nell'attesa mando a tutti un grandissimo abbraccio. A presto".