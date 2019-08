D'Ambrosio, parole importanti: "L'arrivo di Conte ha dato entusiasmo,ma..."

Danilo D'Ambrosio, il "salvatore" dell'Inter. Perchè è anche grazie a lui, ed al suo miracolo contro Empoli e Milan se i nerazzurri si trovano in Champions League e tutto ciò che ne consegue. Il terzino di Caivano ha parlato di questo ed altri argomenti nell'intervista realizzata da Sky Sport.

"All'inizio di questa stagione c'è sicuramente tanto entusiasmo, ma al tempo stesso siamo molto concentrati e abbiamo tanta voglia di fare bene, perché ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Senza parlare di obiettivi, noi non ci poniamo limiti: lavoriamo duramente ogni giorno per fare un campionato di vertice, ma non possiamo e non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba. Dobbiamo pensare partita per partita e dare sempre il 100 percento. Non si tratta di scaramanzia, pensiamo al lavoro quotidiano".

"L'arrivo di mister Conte ci ha portato entusiasmo ma soprattutto ha alzato di un bel po' l'asticella. Inoltre ci ha investito di grande responsabilità: sappiamo che dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Stiamo lavorando duramente dal punto di vista fisico, con allenamenti impegnativi. E dal punto di vista mentale Conte e il suo staff sono dei vincenti".

"Mi piace giocare in questo ruolo, anche se ci sono dei meccanismi da assimilare. Ognuno di noi ha delle giocate da fare, dipendiamo l'uno dall'altro, proviamo quotidianamente".

"Penso che per i giocatori italiani che sono arrivati da noi sia più facile integrarsi, conoscono già il nostro campionato. Sensi mi ha impressionato, tecnicamente è fortissimo. Poi Lukaku: ha uno strapotere fisico al di sopra della norma".

"Senza parlare di contratti, legarmi ulteriormente all'Inter è per me una cosa normale è naturale".

"Per riuscirci serve grande concentrazione e la voglia di non prendere gol. Porto nel cuore l'intervento con l'Empoli, perché ci ha permesso di entrare in Champions League".