D'Ambrosio Inter: tra numeri, retroscena e quella gara con l'Empoli

Quello tra Danilo D'Ambrosio e l'Inter è un matrimonio che dura ormai dal gennaio del 2014.

Dopo la parentesi con la maglia del Torino, il difensore originario della città di Caivano (a pochi kilometri da Napoli) si è trasferito a Milano dove ha collezionato ben 236 presenze condite da 21 gol e 17 assist. D'Ambrosio inoltre, è uno dei due difensori ad essere andato in gol in ciascuna delle ultime sette stagioni, con l'ultimo timbro che risale ad Empoli-Inter dello scorso 27 ottobre.

Sempre in riferimento ai confronti contro i toscani, in un'intervista concessa per il Matchday Programme di Inter-Napoli pubblicato su inter.it, l'ex difensore granata ha voluto parlare di quell'Inter-Empoli del 26 maggio 2019 terminato per 2-1 e che valse la qualificazione in Champions League. Un traguardo raggiunto anche grazie alla prestazione di D'Ambrosio (che respinse sulla traversa un gol praticamente già fatto). A riguardo, il giocatore ha detto che quella sfida per lui fu indimenticabile sia per i ritmi frenetici durati per 90 minuti, sia per il suo salvataggio clamoroso avvenuto al minuto 89.

Successivamente, l'attenzione di D'Ambrosio si è spostata verso un derby contro il Milan (e lui di derby ne ha giocati diversi) che ancora oggi ha un sapore per lui particolare. Stando a quanto affermato dal n°33 infatti, in quel match datato 17 marzo 2019 si sentì particolarmente importante nel regalare una grande gioia ai propri tifosi, complice un grande salvataggio effettuato su Patrick Cutrone al minuto 96 che permise di tenere il risultato 3-2 in favore della sua squadra.