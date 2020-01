D'Ambrosio Inter, prove di rinnovo: pronto il nuovo contratto

Manca solamente l'annuncio ufficiale per il rinnovo di Danilo D'Ambrosio: l'Inter ha pronto un nuovo contratto per il terzino, che dovrebbe prolungare la sua parentesi nerazzurra fino al 2023.



Secondo le indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport" sarebbe ormai in dirittura d'arrivo l'intesa tra le due parti. Una sorta di ricompensa per l'ex Torino, che ha sempre lavorato sodo guadagnandosi la fiducia di tutti i tecnici passati da Appiano Gentile.



Conte potrà quindi contare sul difensore anche in vista delle annate future, tenendosi quindi una pedina fondamentale per il suo mosaico tattico. Inter- D'Ambrosio: l'avventura a Milano sembrerebbe destinata a continuare.