D'Ambrosio Inter, il terzino all'intervallo: "Dobbiamo correre per vincere"

D'Ambrosio Inter, per la seconda volta consecutiva ai microfoni di DAZN nell'intervallo il terzino n.33 si è così espresso: "Se non metti pressione all'Atalanta lei poi trova lo spazio alla fine. Ti fa girare e rigirare, se non corriamo per 100' minuti non la portiamo a casa. Dobbiamo continuare così".

Esultanza alla Spiderman per il secondo gol - in due partite consecutive - con le maglie della nuova stagione: "È per mio figlio Leonardo".