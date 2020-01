D'Ambrosio Inter, arrivano brutte notizie dall'infermeria nerazzurra

Danilo D'Ambrosio ko: il terzino nerazzurro dovrà stare fermo ai box per via di un risentimento muscolare, come si legge sul sito ufficiale Inter.it. Stamattina gli accertamenti che hanno evidenziato l'infortunio dopo un problema riscontrato in allenamento pochi giorni fa. Prossima settimana altri esami per scoprire i tempi di recupero.



Questa la nota del club diffusa anche sui canali social:



"Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana".