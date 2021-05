Curiosità - Con Calvarese la Juve non ha mai perso in Serie A

Non si placano le polemiche dopo il derby d'Italia di ieri sera, nel quale la Juventus è riuscita ad imporsi sull'Inter grazie a un rigore decisamente generoso al minuto '88. Il fischietto della partita, Giampaolo Calvarese, è stato criticato un po' ovunque sulle testate nostrane ed estere, in quanto colpevole di una gestione decisamente confusionaria dell'incontro.

Parlando di curiosità, c'è un dato che sicuramente non farà altro che aumentare le polemiche sull'arbitro originario di Teramo: con Calvarese alla direzione di gara infatti, la Juventus non ha mai perso una partita in Serie A. Lo score per i bianconeri è di 13 vittorie e un pareggio, quest'ultimo contro il Cagliari nella stagione 2012/2013.

L'unica sconfitta è datata 22 dicembre 2019, in occasione della finalissima di SuperCoppa Italiana tra Juventus e Lazio. In quell'occasioni i biancocelesti riuscirono a portare a casa la coppa con il risultato finale di 1-3.