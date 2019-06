Cucci difende Conte dagli attacchi: "Si è lasciato alle spalle il passato"

Le voci di Conte all'Inter trapelavano sin dagli inizi di aprile. Questa notizia aveva fatto storcere il naso ai tifosi juventini, che però mai avevano creduto realmente alla possibilità di vedere il loro ex allenatore sulla panchina nerazzurra. Dopo alcuni mesi, però, la loro paura piu grande è diventata realtà: Antonio Conte è diventato il nuovo allenatore dell'Inter.

Questo suo passaggio al club milanese ha generato critiche feroci nei confronti dell'allenatore leccese. In suo supporto è intervenuto Italo Cucci, noto giornalista, che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole:

“Antonio Conte ha scelto in libertà il suo futuro, lasciandosi alle spalle non la Juventus ma il Chelsea e la Nazionale che hanno evidenziato il suo valore. Non è forse vero che la prima responsabilità di un addio è della società, esattamente come l’esonero di Allegri, un altro vincente scomodo per chi vuole primeggiare senza concorrenti? E non è vero che la polemica con l’Inter poteva già essere sepolta se non fosse venuta quella pressante richiesta juventina di togliere lo “scudetto di cartone” all’Inter respinta dagli organi di giustizia? Uscite dal seminato Juve e Inter grazie all’illuminata prosa dei loro ultrà, spero che le due gloriose squadre torneranno a darsi battaglia sul campo. Noi, osservatori indipendenti o tifosi di altre squadre, ne abbiamo le palle piene. Se volete “rognare” ancora, datevi appuntamento all’alba dietro il convento delle Carmelitane Scalze”.