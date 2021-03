Cts Figc: "Caso Inter? L'Asl stimolata ad avere una sorveglianza più rigida"

Francesco Braconaro, membro del comitato tecnico scientifico della Figc, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss spiegando le motivazioni che si celano dietro alla sospensione delle attività sportive dell'Inter per via del Covid-19.

"Caso Inter? In questi ultimi due mesi c’è una circolare a firma del prof. Rezza che stimola le Asl ad avere una sorveglianza ancor più rigida. Il problema è la difformità di interpretazione di questa circolare. La situazione è peggiorata con le varianti. Protocollo morto? No. Ci ha permesso di arrivare fino a dove siamo oggi. Senza quello non sarebbe finito il campionato scorso e cominciato quello attuale. Mancato coordinamento delle Asl è il vero problema. Di sicuro il Napoli non commise alcuna infrazione ad ottobre".

Braconaro ha portato dunque chiarezza su un argomento molto dibattuto nelle ultime ore.