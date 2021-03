Ct Slovacchia: "L'assenza di Skriniar è una perdita grave"

La Slovacchia che dovrà affrontare le partite di qualificazione ai mondiali della prossima pausa dei campionati, sarà una formazione priva di alcuni giocatori cardine come Marek Hamsik, infortunato, e soprattutto Milan Skriniar, colpito dalle vicende che hanno coinvolto l'Inter in merito ai contagi avuti in squadra.

Il ct della nazionale slovacca, Stefan Tarkovic, ha così parlato della situazione ai microfoni di Sport24.sk: "Dal punto di vista di ogni slovacco, l'assenza di un giocatore con le qualità di Milan Skriniar è una grande perdita. Per quanto riguarda la situazione di Pekarík, Duda e Bénes, comunichiamo con tutti e tre".

Tarkovic ha, poi, continuato: "Abbiamo già parlato con l'Hertha, oltre che con l'Augsburg. Anche se non lo possiamo comunicare ancora ufficialmente, saranno disponibili per almeno una partita".