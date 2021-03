Cruz: "Scudetto Inter? Non dico gatto finchè non ce l'ho nel sacco"

L'ex attaccante dell'Inter, Julio Ricardo Cruz, ha parlato al Corriere dello Sport della lotta scudetto che vede, in prima fila, in quanto capolista, la sua Inter e subito dopo le rivali Milan e Juventus.

Ecco le parole dell'argentino: "L'Inter è fortissima e ha tutte la potenzialità per vincere lo scudetto. A questo punto è di sicuro la grande favorita, poi Conte è un grande allenatore, ma ho imparato che in Italia non bisogna mai dare nulla per scontato".

El Jardinero ha, poi, continuato: "Chi si aspettava che il Benevento battesse la Juventus? O che tanti anni fa all'ultima giornata la Roma perdesse contro il Lecce e l'Inter a Roma contro la Lazio? In Argentino ho sempre detto che nel calcio italiano puoi sempre perdere con chiunque. Mi prendevano in giro, ma è la verità. Tifo Inter, ma come diceva il Trap, non dico gatto finchè non ce l'ho nel sacco".