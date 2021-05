Cruz: “LuLa? Fantastica, i numeri parlano chiaro. Conte? E' un vincente

Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex attaccante dell'Inter Julio Cruz ha commentato il 19esimo scudetto conquistato dai nerazzurri.

Ecco le sue parole: “Sono molto felice per la società e per i ragazzi, l'Inter meritava questo titolo, da troppi anni non vinceva il titolo. L'attacco dell'Inter è fantastico, i risultati parlano chiaro. Ovviamente non possiamo paragonare questa Inter alla mia, quando giocavo io c'erano tantissimi attaccanti. Lukaku e Lautaro sono una grande coppia, hanno segnato tantissimi gol”.

“Il successo è merito anche di Marotta, hanno avuto grandi successi anche alla Juventus. Mi auguro che l'Inter possa dimostrare il suo valore e continuare a vincere scudetti come abbiamo fatto anni fa. Conte è un vincente, lo è stato sia da calciatore che da allenatore. Non tutti lo sono”. A riportarlo TUTTOmercatoweb.