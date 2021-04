Crotone, recupero fondamentale per Cosmi. Titolare contro l’Inter?

Il Crotone è già al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro l’Inter, in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio Ezio Scida. I calabresi, reduci dalla vittoria contro il Parma, sono a caccia di punti per provare a chiudere il campionato nel migliore dei modi.

I pitagorici, ultimi in classifica, sono ormai con un piede in Serie B; la distanza di 13 punti dalla zona salvezza sembrerebbe impossibile da colmare a questo punto del campionato. Come riportato da tuttomercatoweb.com, Serse Cosmi potrà contare contro l’Inter anche sul recupero di Luca Marrone.

Il difensore è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo un problema alla caviglia e non è da escludere che possa subito essere schierato da titolare contro i nerazzurri, Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.