Crotone-Inter, Ounas: "Tutto è possibile, vogliamo creargli problemi"

Dopo la vittoria contro il Parma, per il Crotone si presenta davanti l'ostacolo più grande, quello della capolista Inter che, in base al risultato di stasera del Milan, potrebbe vincere lo scudetto proprio in Calabria.

Ma i giocatori del Crotone venderanno cara la pelle ed è così che la pensa anche l'attaccante Adam Ounas che ha parlato così sui canali ufficiali del club: "Nel calcio tutto è possibile: loro sono primi, hanno una squadra che tutti conoscono, ma dovremo fare di tutto per creargli dei problemi, dando tutto per noi stessi, per la società e per i tifosi".

Insomma, il Crotone non vuole fare da vittima sacrificale. Starà all'Inter indirizzare la partita sui binari giusti.