Crotone-Inter, oggi ripresa degli allenamenti con due indisponibili

Allenamento in preparazione della partita contro il Crotone per l'Inter, con due giocatori che saranno fuori per recuperare dall'infortunio

Dopo la grandissima vittoria casalinga contro il Verona di Ivan Juric per 1-0, decisa da Matteo Darmian, l’Inter si prepara in vista della trasferta di Crotone. La squadra nerazzurra, oggi, ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di sabato alle 18. Tutti presenti in gruppo, tranne due calciatori. Infatti, Aleksander Kolarov ed Arturo Vidal sono ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni e nemmeno contro gli uomini di Cosmi saranno presenti.