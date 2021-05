Crotone-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Cosmi

Manca sempre meno a Crotone-Inter, match che potrebbe riscrivere la storia recente della squadra nerazzurra. Nonostante il Crotone non abbia ormai nulla da chiedere al campionato, possiamo immaginare che la speranza sia quella di lasciare la massima serie con un risultato importante, magari contro la capolista.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte ha deciso l'undici che affronterà la squadra calabrese dal primo minuto. In difesa confermato il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce toccherà a Hakimi e Darmian. A centrocampo agirà il trio formato da Barella, Brozovic e Sensi, con quest'ultimo in ballottaggio fino all'ultimo con Eriksen. Nessuna sorpresa in attacco, dove troviamo la solita coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Crotone-Inter, le formazioni ufficiali:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Ounas.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lautaro, Lukaku.