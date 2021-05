Crotone-Inter, De Vrij: “Conte trasmette volontà di vincere. Ora siamo compatti e uniti”

Si è conclusa da poco la sfida tra Crotone e Inter​, vinta dai nerazzurri per 0-2, grazie alle reti di Eriksen e Hakimi. Al termine dell'incontro è intervenuto ai microfoni di Sky Stefan De Vrij​​​​​​, che ha sottolineato la forza del gruppo, che ha questa squadra, dandone merito anche all'allenatore, Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “Conte ci trasmette passione, volontà di vincere, il gruppo è molto unito anche per merito suo. Non abbiamo iniziato benissimo questa stagione per alcuni motivi, poi ci siamo resi conto di cosa dover cambiare. Siamo diventati compatti, uniti, ci aiutiamo l’uno con l’altro in campo e si vede lo spirito vincente: così i risultati sono migliorati. Se domani vedremo l’Atalanta? Sinceramente non ci ho ancora pensato, non ne abbiamo parlato. Mi godo la vittoria”.

Il difensore nerazzurro ha parlato poi dei suoi compagni di reparto, Bastoni e Skriniar: “Abbiamo lavorato tantissimo, ma non è giusto parlare dei singoli. Ci ha fatto capire dove e come poter migliorare, noi siamo aperti e insieme siamo cresciuti. È un piacere giocare e condividere lo spogliatoio con questi due difensori fortissimi”. A riportarlo TUTTOmercatoweb.