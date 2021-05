Crotone-Inter, Conte: “Stiamo riuscendo nell'impresa, stiamo scrivendo la storia dell'Inter”

L'Inter trionfa ancora: Crotone battuto per 0-2 grazie alle reti di Eriksen e Hakimi. I nerazzurri così volano momentaneamente a +14 sull'Atalanta seconda. Ora lo scudetto è vinto per più del famoso "95%" , e se domani la Dea non vincerà contro il Sassuolo, lo sarà al 100%. Al termine dell'incontro è intervenuto ai microfoni di Sky​​​​ Antonio Conte​, che ha commentato la crescita della squadra che sta portando alla vittoria di questo scudetto.

Le sue parole: “Le ultime vittorie figlie dell'amalgama che si è creata? Il campionato che stiamo facendo è figlio di una crescita costante da tutti i punti di vista, non solo tecnico-tattico. Di mentalità, di condivisione, di viverla intensamente. Tutti i giocatori, anche chi è stato meno coinvolto, hanno creato qualcosa di granitico e hanno capito la possibilità di creare qualcosa di fantastico, di restare nella storia dell'Inter. Stiamo riuscendo nell'impresa di far cadere un regno che durava da 9 anni. Complimenti ai ragazzi" A riportarlo TUTTOmercatoweb