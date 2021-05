Crotone-Inter 0-2, Cosmi: "In alcuni manca mentalità. Nell'Inter c'è sintonia"

Dopo la sconfitta subita per 2-0, in casa, contro l’Inter, che condanna il Crotone matematicamente al ritorno in Serie B, Serse Cosmi ha parlato, con tanta amarezza, ai microfoni di Sky Sport della partita.

Sulla partita: “Questa squadra ha dei valori, ma se si tolgono certe componenti, tra cui anche il pubblico che manca, si è creata una situazione di giocare un calcio impossibile per come intendo io il calcio. Una squadra che ha l’obiettivo di salvarsi, non può concedere quello che concediamo noi. Qualcuno magari è contento di aver preso solo due gol, io invece sono deluso. E’ una questione di mentalità che c’è in alcuni giocatori, ma in altri manca totalmente”.

Sul futuro: “Io volevo aspettare la fine del campionato. Sono decisioni che si prendono in due. Di sicuro non voglio fare più una stagione da eutanasia come è stata questa, anche se qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Così è frustrante, ma io me la voglio giocare alla pari”.

Sull’Inter: “Il timbro di Conte è che a venticinque minuti dalla fine sono entrati Eriksen, Sanchez e Perisic. Conte ha deciso l’atteggiamento della sua squadra, anche oltre l’aspetto tattico. Si vede dal campo che c’è sintonia. Tutti sanno che l’Inter fa gol in quella maniera, ma nessuno riesce a fermarli. Neanche noi ci siamo potuti togliere questa soddisfazione”.