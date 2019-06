Croazia: vittoria e primo posto. Brozovic e Perisic titolari, l'esterno decisivo

La Croazia ha superato 2-1 il Galles nel match valido per la terza giornata del gruppo E per le qualificazioni al prossimo campionato europeo. Una vittoria che porta i croati al primo posto nel girone, aspettando i match di Ungheria e Slovacchia, che hanno disputato due partite, e lo stesso Galles, che oggi ha giocato il secondo incontro in questo gruppo.

Nella vittoria odierna, il grande protagonista è stato Ivan Perisic. L'attaccante nerazzurro ha propiziato il vantaggio della Croazia al 17°, con l'autorete di Lawrence su cross basso dalla sinistra di Perisic. Al 48°, è arrivato il raddoppio segnato dallo stesso Perisic, che ha messo in rete dopo un rimpallo nell'area di rigore gallese.

Gli ospiti hanno accorciato al 77° con Brooks, rete che non ha evitato la sconfitta della nazionale guidata da Giggs. In campo, anche l'altro nerazzurro Marcelo Brozovic, ammonito durante il match.