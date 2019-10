Croazia Ungheria, la formazione ufficiale: c'è Brozovic

Questa sera la Croazia affronterà in casa l'Ungheria nel match valido per le qualificazioni al prossimo europeo. Nell'undici iniziale ci sarà Marcelo Brozovic, che farà coppia in mezzo con Modric.

In campo anche l'ex Inter Ivan Perisic. Questa la formazione ufficiale della Croazia: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Modric, Brozovic; Rebic, Rakitic, Perisic; Petkovic.