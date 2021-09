Croazia Slovenia, Perisic cuore d'oro: l'ultimo gesto è straordinario

CROAZIA-SLOVENIA: Ivan Perisic, dopo aver lasciato il terreno di gioco , ha deciso di salire gli spalti per regalare la maglia ad un ragazzo disabile.

Il calciatore, autore dell'assist per il gol del 2-0 firmato da Mario Pasalic al minuto 66, ha deciso di incorniciare la serata con un omaggio che ha trovato l'apprezzamento, soprattutto dei tifosi, sui social.

L'esterno sarà subito impegnato per riprendere la preparazione con l'Inter in vista di un tour de force che prevede gli incontri, in solo sei giorni (ne parliamo qui), contro Sampdoria, Real Madrid e Bologna.

Contro i liguri, come abbiamo accennato in questo articolo, dovrebbe però partire dalla panchina per rifiatare e, soprattutto, dare spazio all'esordio dal primo minuto di Federico Dimarco (qui gli aggiornamenti). L'ex Bayern Monaco dovrebbe poi ritornare dal primo minuto nella sfida valevole per la prima giornata di Champions League, in programma mercoledì 15 settembre, contro il Real Madrid.

Il classe 1989, però, dovrebbe lasciare il club nerazzurro al termine della stagione. Il contratto in scadenza proprio el 2022 non dovrebbe essere rinnovato soprattutto per l'alto ingaggio da 5 milioni di euro. Per questo motivo, come dettaglia questo articolo, potrebbe far ritorno in Bundesliga dove ad aspettarlo ci sarebbe il Borussia Dortmund.

Al suo posto, i dirigenti milanesi dovrebbero preferire Filp Kostic. Il serbo, che è stato vicinissimo al trasferimento alla Lazio, potrebbe essere il nuovo esterno sinistro per la stagione 2022-2023. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro ed avrebbe anche caratteristiche molto congeniali al modulo di gioco adottato da Simone Inzaghi.