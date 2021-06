Croazia-Scozia 3-1, la gara di Perisic e Brozovic: super il 44, male il 77

La Croazia batte la Scozia per 3-1 e si qualifica alla fase finale dell’Europeo, anche grazie alla vittoria dell’Inghilterra contro la Repubblica Ceca. In rete, per i croati, Vlasic, Modric e l’interista Ivan Perisic. Due gli interisti scesi in campo questa sera, ovvero lo stesso Ivan Perisic e Marcelo Brozovic.

Il primo è stato decisivo per la vittoria finale grazie ad un assist – è diventato il miglior assistman della storia della Croazia - e ad un gol di testa che hanno trascinato la nazionale balcana, ma anche grazie ad una prestazione davvero positiva, in cui ha mostrato tutta la sua presenza. Partita no, invece, per Brozovic che non è stato presente come suo solito. Regia scialba e poco filtro per la difesa.

Insomma, una partita dai due volti per gli interisti, con un Perisic in forma super ed un Brozovic in calo rispetto a quello che ha dimostrato in campionato.