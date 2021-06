Croazia-Rep. Ceca 1-1, la partita di Perisic: gran gol che fa sperare i suoi

Pareggio per 1-1 della Croazia contro la Repubblica Ceca. Alla rete del vantaggio dei cechi con il rigore dell'ex Roma, Patrick Schick, ha risposto il gol del nerazzurro Ivan Perisic.

Per la formazione balcana, ha avuto pochi scampoli di gara l'altro interista, Marcelo Brozovic, per cui la sua partita non è giudicabile. Lo è, eccome, quella del compagno Perisic che come detto è stato autore di una rete meravigliosa con il suo marchio di fabbrica: puntare l'uomo e destro che si insacca alla sinistra del portiere.

Ma la prestazione del numero 44 nerazzurro è andata oltre il gol, vista la grande mobilità che ha creato più di qualche grattacapo alla formazione cece. Il risultato, però, dice parità pertanto la Croazia deve assolutamente vincere contro la Scozia e sperare in un risultato positivo dalla partita tra Inghilterra e Repubblica Ceca.