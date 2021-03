Croazia, il ct Dalic su Perisic e Brozovic: "Ho buone notizie"

Parla il ct della Croazia Zlatko Dalic, che ribadisce la volontà di vedere Ivan Perisic e Marcelo Brozovic al raduno convocati dei Vatreni. Ospite in radio di RTL, il ct giunto secondo agli ultimi campionati del mondo è pronto e volenteroso di accogliere tutti i giocatori chiamati per i prossimi impegni, convocati per questo pomeriggio a Zagabria:

"'Mi aspetto che, tranne l'infortunato Ante Rebić, tutti gli altri convocati siano qui. L'amministrazione federale e il servizio medico hanno fatto il loro lavoro e ho delle buone notizie".

Parole che lasciano ben pochi dubbi all'esito della diatriba con le autorità sanitarie milanesi. Brozovic e Perisic saranno davvero presenti per le prossime Qualificazioni agli Europei?