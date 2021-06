Cristiano Zanetti: "Inter? Dipende dal mercato. La Juve non ha problemi"

L'ex centrocampista dell'Inter, Cristiano Zanetti, ha parlato delle vicende nerazzurre in un'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.

"Bisogna vedere se vanno via o meno i giocatori importanti. Dipende dal mercato. L'unica che non ha problemi è la Juve: il ritorno di Allegri dimostra che non ha problemi ingaggio", la valutazione.