Cristiano Lucarelli si esprime sul caso Icardi. L'intervento

Cristiano Lucarelli, ex calciatore e conoscenza del calcio italiano, si è espresso ai microfoni di Radio Sportiva sbilanciandosi sulle soluzioni in merito al caso Mauro Icardi e sugli scenari in caso di mancata rottura con l'argentino. Ecco quanto dichiarato alla nota emittente radiofonica:





“Probabilmente, se non ci fosse stata questa rottura netta con Icardi, l’Inter avrebbe anche iniziato a prendere in considerazione l’idea di puntare di nuovo sull’argentino.



I nerazzurri hanno una situazione di bilancio che non permette di andare troppo oltre. In giro non ci sono tanti attaccanti pronti a garantirti 20 reti a stagione, magari può esserlo Martinez ma va valutato“.