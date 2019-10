'Crisi Lukaku': la miglior partenza in carriera. Eguagliato il record personale

E' il momento di Romelu Lukaku, o meglio, l'attaccante nerazzurro sta facendo quello che ha sempre fatto in carriera: segnare reti. Un ottimo inizio di stagione per il centravanti belga, ancora una volta decisivo con i suoi gol nei successi dell'Inter di Antonio Conte.

Le statistiche parlano chiaro: 7 reti in 10 presenze in serie A. Analizzando il minutaggio, si arriva a 9 partite (65 minuti giocati in casa contro l'Udinese e 34 minuti a Genova contro la Sampdoria). Quasi la media di un gol a partita per Lukaku.

Questa è la terza volta in carriera che l'attaccante nerazzurro segna 7 reti nelle prime dieci partita in campionato. In precedenza, è accaduto nelle sue esperienze in Premier League, con Everton e Manchester United. Nella stagione 2016/2017, con la maglia dell'Everton e nella stagione 2017/2018 con quella del Manchester United, Lukaku è andato a segno 7 volte nei primi dieci incontri di Premier League. Un inizio molto positivo con la maglia dell'Inter, non solo al servizio dei compagni, ma letale in fase realizzativa.