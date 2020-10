Criscitello durissimo, che attacco a Conte e ai nerazzurri!

Il noto giornalista Michele Criscitiello ha analizzato il mercato dei club della Serie A, affibbiando ad ognuna di loro un voto per il lavoro svolto in questa sessione. L'Inter, secondo il direttore di SportItalia, ha lavorato egregiamente, meritandosi un 7 pieno. Se il mercato è stato promosso in pieno, il giornalista ha anche lanciato qualche frecciata an Antonio Conte, a suo dire obbligato a vincere. Di seguito un estratto del suo editoriale per TuttoMercatoWeb:

"Piaccia o no, è stato il mercato di Conte e per Conte. Possiamo avere da ridire su diverse cose, ma è un mercato fatto per vincere subito. Di programmazione non c'è nulla e se Conte quest'anno non vince andrà via con la coda tra le gambe e non potrà lamentarsi di nessuno. Centrocampo top, difesa rinforzata in parte, anche se a vedere bene le operazioni il tecnico ha distrutto giocatori forti per la difesa nerazzurra. In attacco invece il grosso era stato fatto la scorsa estate."

Infine, Criscitiello lancia un monito all'allenatore leccese e in particolare all'Inter: "Vincere per evitare, tra un anno, una rivoluzione".