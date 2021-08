Crespo: "Inter, pochi come Lukaku. Juve favorita per lo scudetto"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante dell’Inter, Hernan Crespo, attuale allenatore del San Paolo, ha parlato di quanto sta accadendo alla società nerazzurra con le cessioni di Hakimi e Lukaku e ha dato il suo pronostico per il campionato.

Ecco le sue parole:

Sul sostituto di Lukaku: “Non sarà come Lukaku perché come il belga ce ne sono pochi in giro, a meno che non comprino Mbappé, ma non credo. L’Inter ha stupito per una stagione e adesso deve ripartire da zero. Diciamo che il cambio di strategia poteva essere gestito meglio".

Sulla favorita per lo scudetto: “La Juve. Ha qualcosa in più delle altre. E occhio alla voglia di riscatto di Ronaldo. Se è rimasto, è perché vuole dimostrare di essere ancora il numero uno".

Sulla possibile sorpresa del campionato: “"Dico il Milan. Se riescono a scalare l’ultimo gradino, a diventare ancora più consapevoli dei loro mezzi, i rossoneri possono dare fastidio a Inter e Juve. Giocano un bel calcio, li seguo con interesse".