CR7 si congratula con lo Sporting campione. I tifosi: "Torna a casa!"

Grazie alla vittoria sul Boavista, lo Sporting Lisbona è finalmente tornato campione di Portogallo, per la 19esima volta nella sua storia. Un trionfo - arrivato addirittura dopo 19 anni dall'ultima LigaNos vinta - che distrugge il duopolio di Porto e Benfica, trovando risalto anche all'estero.

E tra i supporters più illustri, naturalmente, non poteva assentarsi Cristiano Ronaldo, collegato a filo doppio con i Leões, con i quali è cresciuto (giocandoci dal 1997 al 2003) prima di passare al Manchester United.



Il fenomeno lusitano ha infatti postato su Instagram, con foto allegata, la sua felicità per lo Sporting: "Tanti complimenti, campioni". Subito, ecco la replica della società, che ha risposto all'attaccante bianconero: "Il titolo è nostro".

Come in un batter di ciglia, poi, sono sopraggiunti centinaia di commenti dei tifosi dello Sporting che hanno domandato a gran voce il ritorno a casa di CR7, il cui futuro alla Juventus è sempre più in bilico.