Covid, si allarga il focolaio in Nazionale: comunicato un nuovo positivo

Aumentano ad otto i casi positività al covid-19 per i calciatori reduci dalle tre gare della nazionale di Roberto Mancini. Dopo le prime positività riscontrate tra diversi membri dello staff tecnico, sono arrivate quelle di Bonucci, Verratti, Florenzi, Sirigu, Grifo, Cragno e Bernardeschi.

L’Atalanta ha comunicato nella giornata di oggi la positività di Matteo Pessina. Il centrocampista è sceso in campo nell’ultimo match di campionato e si trova attualmente in isolamento. Ecco di seguito riportato il comunicato ufficiale nerazzurro:

"Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".