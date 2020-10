Covid, Ibrahimovic è guarito: lo svedese arruolabile per il derby

Dopo due settimane di isolamento fiduciario, Zlatan Ibrahimovic è risultato negativo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore, tramite un messaggio social sulla piattaforma Twitter.

Lo svedese dunque potrà lasciare l'isolamento e tornare a disposizione di Stefano Pioli per preparare il derby, in programma sabato 17 ottobre, ore 18. Il Milan al momento presenta in rosa altri due giocatori positivi al coronavirus, nello specifico due difensori: Leo Duarte e Matteo Gabbia.

https://twitter.com/Ibra_official/status/1314586900087410699?s=20