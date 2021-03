Covid, è caos: De Vrij e Vecino positivi, Sassuolo a rischio?

Dopo D'ambrosio e Handanovic, si può parlare di focolaio nel gruppo squadra Inter. Secondo il Corriere dello Sport Stefan De Vrij e Matias Vecino, infatti, sono risultati positivi all'ultimo giro di tamponi, di cui si attende ancora l'ufficialità da parte dell'Inter stessa.

Caos vero ad Appiano Gentile, dove comincia a farsi realmente strada l'idea del rinvio di Inter-Sassuolo, in programma per sabato sera a San Siro. Il Sassuolo infatti non gradirebbe l'idea di aver giocato ieri con una squadra, il Torino, appena uscita dall'emergenza focolaio (Nkoulou ancora positivo, tra l'altro) e di giocare tra soli due giorni con un'altro gruppo travolto dal Virus.

Qualora non ci pensasse la Lega Calcio, tra l'altro, potrebbe essere necessaria una decisione da parte dell'ASL competente. Vi aggiorneremo sulla questione.