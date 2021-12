Covid, ancora guai per Spalletti: Juventus-Napoli a rischio?

Covid, ancora guai per il Napoli di Luciano Spalletti, che perde Hirving Lozano, contagiato dal virus.

"Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico - fa sapere il club partenopeo con una nota sui social - il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Nel Napoli, che il 6 gennaio affronterà da calendario la Juventus a Torino, sono già positivi anche Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Spalletti rischia di essere in emergenza totale viste le assenze pure di Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Ounas e Mario Rui.

Una situazione da monitorare e su questo il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un post suo social, scrive: “In vista della gara in programma il 6 gennaio, si rischia di finire come Juventus-Napoli del campionato scorso": considerando la rigidità delle USL campane, in effetti, è alto il rischio che le autorità sanitarie impediscano ai partenopei di partire in direzione Stadium il giorno dell'Epifania.

Con tutte le burocrazie del caso, dal probabile 0-3 a tavolino ai ricorsi e rinvii, appare dunque sempre più in bilico la sfida di Torino tra la Juventus di Allegri ed il Napoli di Spalletti, tra le candidate a sfidare l'Inter per lo Scudetto 2021/2022. Il Covid è tornato come uno spettro, occhio al campionato.