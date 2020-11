Covid-19, le ASL bloccano le convocazioni di Inter e altre 4 squadre

Niente nazionale per i giocatori dell'Inter, così come per quelli di Lazio, Roma, Fiorentina e Sassuolo. Le rispettive ASL regionali hanno stabilito che, avendo queste società dei calciatori positivi al Covid-19, i calciatori di queste squadre non possono raggiungere le rispettive Nazionali e rispondere alle convocazioni.

La motivazione di questa decisione sta nel fatto che, le squadre di cui si è detto, sono in bolla proprio per le positività dei loro calciatori. In attesa di comunicazioni ufficiali in tal senso, quindi, i nerazzurri rimarranno a Milano.

Questa decisione si va ad incastrare alle lamentele che da più parti sono arrivate in merito alla pausa per le Nazionali che avrebbero portato fuori dal raggio di sicurezza delle società ed in giro per il mondo svariati calciatori.