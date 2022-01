Covid-19, Klopp perde tre giocatori: il comunicato del Liverpool

Il Covid-19 colpisce anche il Liverpool di Jurgen Klopp.

Per il big match di oggi pomeriggio a Londra contro il Chelsea, il tecnico tedesco dei Reds (non sarà in panchina) dovrà rinunciare a tre titolari. Non saranno della sfida Alisson, Firmino e Matip. Dopo aver svolto il test Covid, il risultato ha riscontrato la sospetta positività dei calciatori del Liverpool.

Questa la nota del club inglese: "Alisson Becker, Roberto Firmino e Joel Matip sono stati esclusi dal match del Liverpool con il Chelsea di oggi dopo aver restituito sospetti test positivi per COVID-19. Il trio non giocherà a Stamford Bridge e ora è in isolamento. Qeusto segue la notizia che Jürgen Klopp non sarà presente all'incontro dopo aver registrato anche un sospetto test positivo. Tutti gli altri membri della squadra dei Reds sono stati successivamente testati e hanno ricevuto esito negativo".