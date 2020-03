COVID-19, il messaggio di Alessandro Bastoni: "E' un momento difficile"

Il difensore centrale dell'Inter, Alessandro Bastoni, tramite il profilo ufficiale dei nerazzurri, ha pubblicato un video volto a promuovere la raccolta fondi organizzata dall'Inter per l'ospedale Sacco di Milano per aiutare a sconfiggere il COVID-19.

"Ciao a tutti, come ben sapete è un momento molto difficile per tutti noi. Per migliorare la situazione dovete stare a casa come sto facendo io. Se volete fare la vostra donazione andate sul profilo Facebook dell'Inter. Un abbraccio e forza Inter". "#TogetherAsATeam" (insieme come una squadra).