Covid-19, dopo Bastoni altro positivo per l'Inter. Sarà emergenza derby

Dopo la positività di Alessandro Bastoni, altro caso Covid in casa Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dal ritiro della nazionale slovacca, anche Skriniar si è sottoposto a tampone risultando positivo.

I due giocatori sono asintomatici, ma di sicuro è una notizia che non ci voleva per Antonio Conte che dovrà fare a meno di due elementi fondamentali in vista del derby, sperando che gli impegni con le nazionali non facciano spuntare altri casi.

Emergenza fin da inizio campionato per l'Inter che, a questo punto, dovrà inventarsi qualcosa dato che dietro avrà solo D'Ambrosio, Ranocchia, de Vrij, Kolarov e Darmian.