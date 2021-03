Covid-19, domani i risultati dei tamponi molecolari effettuati oggi

Secondo quanto riportato da Repubblica, l'Inter, in queste ore, ha reso noti i nomi dei calciatori contagiati da Covid. Dopo D'Ambrosio e il capitano Handanovic, oggi anche de Vrij e Vecino sono risultati positivi.

Franco Vanni, giornalista dello stesso quotidiano, inoltre puntualizza che alle ore 13 il gruppo squadra dei nerazzurri che sono risultati senza sintomi sono stati sottoposti ad un ulteriore tampone molecolare i cui risultati arriveranno nella giornata di domani.

Ancora ore di tensione per quanto concerne eventuali casi di positività, augurandosi, per la salute dei calciatori, che non ve ne siano. Ma solo domani ne sapremo di più.