COVID-19: da lunedì vaccinazioni per gli azzurri in vista di Euro2020

Partirà dopodomani, lunedì 3 maggio, la campagna di vaccinazione "speciale", riservata ai calciatori azzurri in procinto di essere convocati da Roberto Mancini per le fasi finali di Euro2020, in programma il prossimo giugno.

Secondo quanto riportato dall'ANSA, la campagna riguarderà più di 30 giocatori, che verranno divisi in due gruppi (nord e centro-sud) e saranno vaccinati all'Ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) e allo Spallanzani di Roma.

La Federcalcio ha precisato che la vaccinazione riguarderà solo ed esclusivamente i calciatori; nessun dirigente o componente dello staff tecnico potrà beneficiare della stessa corsia preferenziale.