Cottarelli domani ospite sul canale Twitch di Inter Dipendenza: i dettagli!

Cottarelli, presidente della società Interspac che si sta facendo promotrice del progetto dell'azionariato popolare, sarà ospite domani - Mercoledì 30 giugno - sul canale Twitch di Interdipendenza, oltre che sul canale Youtube della nostra testata.

L'economista e editorialista italiano spiegherà nel dettaglio l'iniziativa che è partita ufficialmente 4 giorni fa, e che permetterà ai tifosi di acquistare azioni del club nerazzurro.

A far parte del progetto fino ad ora già 40 vip tifosi nerazzurri, che sono pronti ad investire per rilevare una parte delle quote della società.

L'appuntamento è, domani, ALLE ORE 10. Cliccando qui si potrà accedere alla pagina Twitch dove andrà in onda la diretta.

Verranno chiariti diversi aspetti del programma, come la quota minima per l'accesso al progetto, la presenza di eventuali sponsor e il ruolo che potrebbe avere Rummenigge.