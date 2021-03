Cosmi: "Inter oggi è superiore anche rispetto al miglior Napoli"

Il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, ha parlato a pochi giorni di distanza dalla partita contro il Napoli proprio della squadra partenopea, dicendo la sua sugli azzurri in un paragone che ha coinvolto anche l'Inter.

Ecco le sue parole a Radio Marte: "Il Napoli senza le tante assenze avute avrebbe potuto fare un campionato migliore. Non so se per lo scudetto, visto che l'Inter fino ad oggi mi ha dato l'idea di essere superiore, di avere qualcosa in più anche del miglior Napoli".

Cosmi ha continuato: "Sono cosciente del valore dei giocatori del Napoli, forse lo sono più di tutti i tifosi che hanno criticato la squadra".