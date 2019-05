"Cosa teme dell'Inter?". La risposta del n°1 dell'Empoli Corsi spiazza tutti

In casa Empoli, in vista del match contro l'Inter in programma domenica sera, c'è tanta voglia di salvezza. Strappare almeno un punto a Milano, significherebbe fare un passo in avanti verso la riconferma in Serie A.

I toscani duelleranno a distanza col Genoa, impegnato a sua volta in trasferta con la Fiorentina. Oltre al discorso salvezza, il match di San Siro interessa l'Inter in virtù soprattutto della qualificazione in Champions League. Sulla delicatissima partita, ha parlato il patron dell'Empoli Corsi che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha dichiarato:

"Cosa temo dell'Inter? Il risveglio di Icardi. Inoltre la squadra nerazzurra ha una difesa di livello mondiale. Ma noi ormai siamo pronti a scalare qualsiasi montagna. Dopo il pareggio di Iago Falque in quanti avrebbero scommesso un euro su una nostra vittoria per 4 a 1 contro il Torino? Andreazzoli ci fa sentire forti e coraggiosi".