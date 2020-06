Corso, Moratti:"Un grande amico. Indispensabile nell'Inter di Herrera"

Giorno di lutto per l’intero mondo del calcio e in particolare per i tifosi nerazzurri. Quest’oggi è venuto a mancare Mario Corso, una delle leggende della Grande Inter del Mago Herrera. Il centrocampista veronese è scomparso all'età di 78 anni dopo giorni di ricovero in ospedale. In maglia nerazzurra ha collezionato 509 presenze e 94 gol; vincendo quattro campionati, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio 1 per ricordare la scomparsa di uno dei più grandi campioni della leggendaria Inter di suo padre Angelo:

“È stato un grandissimo amico, affettuoso, pieno di ricordi e consigli, ma lo ricordo soprattutto come fantastico giocatore, creativo anche nella vita, artistico. Si imponeva con la sua classe, ed è quello che ha giocato di più nella Grande Inter, quindi indispensabile, e intoccabile anche per uno come Herrera. Persona di grande discrezione però assolutamente amante della libertà, si vedeva in campo e fuori. Gradevole, non invadente, sempre voce bassa ma molto spiritoso, e sempre carino con gli altri”.