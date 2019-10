Corso contro la demolizione di San Siro: le dichiarazioni

Mario Corso, ex giocatore nerazzurro, dice la sua sull'abbattimento di San Siro. La vecchia gloria della Beneamata si dimostra particolarmente legata all'attuale struttura votando per la ristrutturazione e non per la demolizione.



Ecco le sue parole ai microfoni de "Il Giorno":



"Sì e sono belli, così come penso sia giusto cambiare e migliorare la struttura se necessario, ma non penso che sia così disastrata. Io ci vado ancora, a tutte le partite. E lo trovo sempre più bello.Tutto, a livello sportivo. È uno degli stadi più belli che esistano, sarebbe veramente un peccato. I milanesi stessi sarebbero scontenti nel vederlo demolito".