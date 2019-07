CorSera - Marotta colpo a sorpresa. Pronto lo sgarbo alla Juventus?

La Juventus è sempre vigile su Mauro Icardi, obiettivo primario per l'attacco. I bianconeri sarebbero interessati anche al principale bersaglio dell'Inter, Romelu Lukaku. Giuseppe Marotta, secondo quanto riportato dal Corriere.it, sarebbe pronto a portare, a sorpresa, Milinkovic Savic a Milano, inserendo Roberto Gagliardini nella trattativa.

"Mateja Kezman, ex attaccante e oggi procuratore, ha trovato una base di accordo per portare Milinkovic-Savic al Paris Saint-Germain. Che adesso è guidato da Leonardo. Ma il dirigente brasiliano non ha affondato il colpo con la Lazio, per ora, benché abbia perso Rabiot. Il quale è andato alla Juve, altra pretendente della prima ora per Sergej. In questa situazione di stallo, Tare è volato a Londra. Per questioni personali, ha fatto sapere. In realtà da quelle parti si parla di Milinkovic-Savic come del sostituto individuato dallo United in previsione della partenza di Pogba, annunciata giusto ieri da Raiola.

E sullo sfondo c’è chi invita a non trascurare un ritorno di fiamma di Marotta, che lo voleva alla Juve e – a mercato inoltrato – potrebbe provare a portarlo a sorpresa all’Inter. Semmai inserendo nell’affare Gagliardini, che Inzaghi gradirebbe perché un po’ somiglia al Sergente. Almeno nel fisico“.