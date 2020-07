Corsera, Lautaro non è più lui: il Barca dietro la crisi dell'argentino

Lautaro Inter, l'argentino non sembra più lo stesso giocatore di inizio stagione. A fare il punto della situazione il Corsera, che ripercorre le vicende legate al numero 10 nerazzurro, attribuendo la responsabilità della crisi al Barca:

"Il Toro non è più lui e non lo era già prima della sospensione del campionato. Nelle ultime sei partite pre e post lockdown ha segnato appena una rete, contro la Samp. Poi tante partite buttate vie, incolori, senz’anima. La sola idea di trasferirsi a Barcellona lo ha totalmente destabilizzato. Si capirà più avanti se il passaggio si concretizzerà, il club non può regalarlo e non ha intenzione di cederlo per meno di 90 milioni, però non ha nessuna preclusione a venderlo".